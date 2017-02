REGIAO

- 03:36

vale+



vale

+





Cidades

Uber em Taubaté



Vara da Fazenda Pública de

Taubaté concede decisão liminar para que um motorista do aplicativo Uber possa atuar na cidade sem ser multado pela prefeitura. PÁG. 6

ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

8 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

2 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 20



viver &

Gaga virá ao Brasil



A estrela pop Lady Gaga estará

no Rock in Rio 2017, festival que acontecerá no Rio entre os dias 15 e 24 de setembro. Ela será a principal atração no primeiro dia do evento. PÁG. 4



lazer

Abandonado



Menos de seis meses depois

de ser aberto para o público, o Parque Alberto Simões enfrenta uma situação de abandono em São José. PÁG. 7