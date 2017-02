REGIAO

Indústria



Produção cresce em 10 áreas do país



O crescimento de 2,3% na produção industrial em dezembro de 2016, frente a novembro, reflete aumentos no ritmo da atividade em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que detalhou nesta terça-feira os dados regionalizados do levantamento já divulgado a nível nacional na semana passada.



Educação



Despesa aumenta 8,76% em 12 meses



Pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas mostra que as despesas com educação subiram 8,76% no período de 12 meses compreendidos entre fevereiro de 2016 e janeiro deste ano, quase o dobro da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FGV), que acumula alta de 5,04%.



Água e esgoto



Protesto contra privatização no Rio



Manifestantes contrários à proposta de privatização da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) protestam ontem, no centro do Rio de Janeiro, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa. A proposta vai ser discutida na Alerj nesta semana e faz parte de um acordo de renegociação da dívida do governo do estado com a União.



Segurança



Polícia se mantém paralisada no ES



Uma liminar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo não impediu a mobilização de parentes de policias militares, que impedem a saída de viaturas dos batalhões, como forma de protesto. Eles reivindicam reajuste salarial e o pagamento de benefícios. A justiça decretou a ilegalidade do movimento e proibiu a paralisação dos serviços policiais.



Previdência



Análise da reforma vai durar 80 dias



Indicado como presidente da comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição (PEC) 287/16 que trata da reforma da Previdência, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) disse ontem que espera concluir os trabalhos do colegiado no prazo de 70 dias. A intenção é que a proposta seja aprovada na Câmara dos até o final de abril.



Mobilização



O ato tem o apoio do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado e reuniu centenas de funcionários da companhia, além de servidores de outros órgãos estaduais.