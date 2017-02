REGIAO

Sem vacinas



Taubaté está sem estoque

de vacina contra a febre amarela. Um novo lote emergencial será disponibilizado para o começo da semana que vem. PÁG. 3



Cidades

Fumaça preta



A fumaça preta emitida



pela Revap no fim da tarde da última quarta-feira assustou os moradores no entorno da fábrica. Cetesb vai investigar o caso. PÁG. 6

Balé sobre rodas



Com paralisia cerebral,



Gabriela Carvalho dá show no palco em projeto nascido em Taubaté. Uma história de superação. CAPA



Economia

Olho na bomba



As três maiores cidades da

RMVale têm preço médio da gasolina abaixo da média nacional, segundo pesquisa feita pela ANP. PÁG.8