Indústria

Férias na GM



GM vai dar férias coletivas

a 2.200 trabalhadores das linhas S10 e Trailblazer em S. José. Estimativa é de que as férias tenham início no próximo dia 13. PÁG. 3



Saúde

Mais 3 mil doses



Com o estoque de vacinas

contra a febre amarela esgotado, São José vai receber o reforço de 3.000 novas doses, encaminhadas pelo Estado, nesta quinta. PÁG. 8

Esportes

Burrão empata



Taubaté arranca o empate

heroico ontem à noite por 2 a 2 contra o Oeste de Itápolis. Empate veio aos 44 do segundo tempo. capa



Religião

Na rota da fé



Um dos principais roteiros

turísticos de SP, a Rota da Luz, caminho para Aparecida, sofre com a falta de segurança e de incentivo. PÁG.7