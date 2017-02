REGIAO

- 03:34



Cisjordânia



Israel vai construir mais 3.000 casas



Israel anunciou nesta quarta-feira a construção de mais 3.000 casas em assentamentos judaicos situados na Cisjordânia. Este é o quarto anúncio de ampliação da colonização israelense em territórios ocupados palestinos desde a chegada do magnata republicado Donald Trump à Casa Branca, há duas semanas.



Migração



Itália bate recorde de pedidos de asilo



A Itália voltou a registrar um recorde no pedido de asilos ou refúgios de imigrantes em 2016, com 123 mil solicitações, informou a Comissão Nacional para o Direito de Asilo. O número é 41% maior do que o registrado em 2015 e segue apresentando alta desde 2013, quando a crise migratória começou a afetar a Itália.



europa



Brasil e EUA entre paraísos fiscais



O Brasil, os EUA o Panamá aparecem em uma lista provisória de 92 países apontados como paraísos fiscais pela União Europeia. A UE enviou pedidos de esclarecimentos sobre atividades consideradas de risco, antes da publicação definitiva da lista, prevista para o segundo semestre do ano.