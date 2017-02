REGIAO

Eike depõe na PF e descarta delação



O empresário Eike Batista prestou depoimento à Polícia Federal no Rio, para prestar depoimento no âmbito da Operação Eficiência. Ele chegou em um carro sem a caracterização da Polícia Federal, acompanhado por outro veículo da instituição, e houve manifestação. De acordo com a defesa, ele descarta delação premiada.



saúde



Eliminar o Aedes é 'quase impossível'



A presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Nísia Trindade, disse ontem que atualmente é praticamente impossível erradicar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela. "O combate ao Aedes talvez seja o maior desafio da saúde pública", declarou.



Mundo



EUA dá aval para 872 refugiados



O governo do presidente Donald Trump fará uma exceção temporária da proibição da entrada de refugiados nos EUA e irá permitir a entrada de 872 pessoas nestas condições que já estavam prontas para chegar ao país e cujo banimento causaria "dificuldades injustificáveis" para elas.