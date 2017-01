REGIAO

ECONOMIA

PDV da Volks



O PDV aberto pela Volks de

Taubaté em dezembro atraiu 615 trabalhadores. O balanço foi divulgado nessa quarta-feira pelo Sindicato dos Metalúrgicos. PÁG. 3



política

Tesouro e o CAF



Parecer prévio do Tesouro

favorável ao empréstimo de US$ 60 milhões da prefeitura junto ao CAF ignora o bilionário contrato de PPP assinado em 2016. PÁG.5

ÍNDICE

1º Caderno



ideias & e política

8 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

2 págs.



Viver &

4 págs.



vale+



vale

+





petrolão

Mais Lava-Jato



Procuradoria estica prazo

de atuação da força-tarefa da Operação Lava Jato que atua em casos no STF por mais seis meses. PÁG. 2





brasil &

Muro de Trump



Presidente Donald Trump

assina ordem executiva para construção de muro na fronteira com o México, para coibir imigração. capa