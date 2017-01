REGIAO

TJ bloqueia os bens de ex-governador



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio dos bens do ex-governador do estado Eduardo Azeredo (PSDB). A decisão decorre da denúncia de improbidade administrativa relacionada com o mensalão mineiro. Azeredo teria transferido R$3 milhões de estatais para empresas do publicitário Marcos Valério.



Lava jato



MP faz denúncia contra empresário



A força-tarefa de procuradores da Operação Lava Jato apresentou denúncia contra o empresário Mariano Marcondes Ferraz pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ferraz foi preso em outubro de 2015 por determinação do juiz federal Sérgio Moro, mas ganhou liberdade após pagar fiança.



europa



Onda de frio deixa 80 pessoas mortas



A onda de frio que assola a Europa e já causou dezenas de mortes tem origem em uma massa de ar polar proveniente da Escandinávia. Não há dados oficiais sobre o número de mortos até o momento, mas estima-se que já são mais de 80. Grande parte (30), foi registrada na Polônia.