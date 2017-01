REGIAO

Taubaté: déficit de R$ 4,2 bilhões



Balança comercial fecha ano

com um déficit de R$ 4,2 bilhões em Taubaté, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Em São José, o saldo foi positivo: superávit chegou a cerca de R$ 6,5 bilhões. PÁG. 8

Brasil &

Motim em Manaus



ONU (Organização das Nações

Unidas) pede que as autoridades do Amazonas investiguem de maneira imparcial a morte de 56 presos em motim. capa

Saúde

Contra a dengue



Vacina contra dengue deve ser

lançada em larga escala no país em 2019. O produto passa por testes. São Paulo terá uma fábrica para a vacina. PÁG. 2



Religião

Tolerância zero



Papa Francisco envia carta

aos bispos de todo o mundo em que pede a proteção de crianças e tolerância zero contra a pedofilia. PÁG. 2