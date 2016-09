REGIAO

- 04:25

Política

Alckmin pede fim do 'fogo amigo'



A cúpula estadual do PSDB

lançou uma ofensiva para buscar a trégua entre o prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior, que é candidato à reeleição, e os três vereadores da legenda. A determinação para que a "paz" seja restabelecida foi de Alckmin. PÁG. 5

ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

8 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

2 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 22



habitação

Fila por moradia



S. José dos Campos e Taubaté

registram juntas mais de 20 mil famílias na fila da habitação. São 16.343joseenses e outros 4.000 taubateanos. PÁG. 6

segurança

Combate ao crime



A operação contra a violência

no Vale aumentou a produtividade da polícia, mas ainda não conseguiu baixar os índices de homicídio e latrocínio. PÁG. 7



bancos

Greve continua

Com impasse na negociação, paralisação continua nos bancos da região. Em Taubaté, ontem 85% das agências estavam fechadas. PÁG. 8