Alimentos sobem dobro da inflação



A vida não está fácil no Vale.

O preço dos alimentos subiu 13,24% em 2016 na região, entre janeiro e agosto, o que é mais do que o dobro da inflação no período: 5,42%. Os itens de higiene pessoal ficaram ainda mais caros do que os alimentos: 14,66%. PÁG. 3

Política

Ortiz divide a base



A decisão do prefeito afastado

Ortiz Junior de insistir em sua candidatura à reeleição dividiu a opinião de parlamentares de partidos aliados. PÁG. 4

Vem frio por aí...



Após o sol do início da semana na região, uma frente fria deve chegar ao Vale amanhã, derrubando as temperaturas, segundo previsão do Cptec. PÁG. 7



Rá-Tim-Bum!



A TV Cultura disponibilizou

na íntegra os episódios do programa "Castelo Rá-Tim-Bum" no YouTube. Melhor: gratuitamente! capa