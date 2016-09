REGIAO

- 04:26



Eleição

Desfile político



Candidatos aos governos

de São José e Taubaté pegaram uma carona ontem nos desfiles cívicos do feriado de 7 de setembro para fazer busca por votos. PÁG. 8



política

Dia D para Ortiz



Uma reunião na capital com

a cúpula do PSDB, incluindo Geraldo Alckmin, será realizada entre hoje e amanhã para definir se Ortiz Junior será candidato. PÁG.4

ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

8 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

2 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 28

vale+



vale

+





televisão

Novas apostas



Duas grandes apostas da

Rede Globo para setembro foram apresentadas. A primeira delas é "Supermax", que estreia no dia 20. PÁG.4



viver &

Taça roubada



'O roubo da taça' entra em

cartaz nos cinemas do Vale do Paraíba. Comédia é baseada no caso da taça Jules Rimet, roubada 1983. capa