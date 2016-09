REGIAO

- 04:25

vale+



vale

+





Eleição

Ortiz pede para adiar julgamento



Ortiz Junior (PSDB), prefeito

afastado de Taubaté, solicitou que a Justiça Eleitoral libere a sua candidatura à reeleição e só avalie sua inelegibilidade após a eleição, a ser disputada em outubro. O pedido faz parte da defesa apresentada à Justiça.

PÁG.4



ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

7 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

1 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 20



Política

Peixoto youtuber



Após ser condenado a 38 anos

de prisão pela Justi ça Federal, por corrupção, ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto (PEN) virou youtuber. PÁG.4

Feriado

Mudança nas ruas



Desfile cívico de 7 de setembro

vai provocar mudanças no trânsito de Taubaté, no trecho paralelo à cobertura da avenida do Povo, no centro. PÁG. 7





viver &

Arte na região



Circuito Cultural Paulista vai

trazer este mês para a região 10 espetáculos de dança, circo, teatro e shows musicais. Veja a programação. capa