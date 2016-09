REGIAO

política

Ortiz em xeque



Justiça Eleitoral concedeu

prazo até essa quarta-feira para que as partes se manifestem em relação aos pedidos para barrar a candidatura de Ortiz Junior. PÁG. 5



economia

Negócio da China



Parte da comitiva de Temer,

Embraer aproveita viagem presidencial à China para fazer novos negócios e ampliar sua atuação no mercado asiático. PÁG. 6

Viver &

Bienal em queda



Bienal do Livro de S. Paulo,

encerrada no último final de semana, viu os estandes das editoras ficarem menores e vendas caírem. capa



religião

Papa na região?



Francisco coloca em dúvida

vinda a Aparecida em 2017, ano em que será festejado o aniversário de 300 anos do encontro da Santa. PÁG. 10