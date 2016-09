REGIAO

- 04:25

vale+



vale

+





Eleições

Crise na política afasta eleitores



Ainda que a corrida eleitoral

esteja acirrada em São José e Taubaté, o eleitorado dessas duas cidades afirma ter pouco ou nenhum interesse no assunto. É o que dizem duas pesquisas, divulgadas na semana passada, sobre a luta pelo voto na região. PÁG. 4

ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

8 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

2 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 24



Política

PT sem defesa?



Candidatos a prefeito do PT no

Vale têm descumprido na campanha eleitoral uma resolução do diretório estadual, 'escondendo' Dilma e Lula. PÁG. 4

Terceirização

TCE aponta falha



TCE afirma que a estratégia de

terceirizar a contratação de servidores para a prefeitura visou "burlar" a Lei de Responsabilidade Fiscal. PÁG. 5





SUSPEITA

Sob suspeita



Vigilância Sanitária faz blitze

no Vale para apreender lotes de achocolatado que é suspeito de ter provocado a morte de criança no país. PÁG. 8