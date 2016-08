REGIAO

- 04:25

vale+



vale

+





Eleição

Ortiz ' turbina' dados da gestão



Prefeito afastado, Ortiz tem

turbinado números das realizações de sua gestão na campanha à reeleição. Um levantamento feito pela reportagem identificou incongruências em ao menos quatro materiais divulgados pelo tucano na televisão e também nas redes sociais. PÁG. 4

ÍNDICE

ÍNDICE



1º Caderno



ideias & e política

7 págs.



Brasil &



política e mundo

2 págs.



Esportes

1 págs.



Viver &

4 págs.



Esta edição inclui classificados

Total de páginas da edição 18



Planejamento

Plano em debate



Prefeitura de S. José divulgou

ontem as datas das 12 oficinas públicas para elaboração do Plano Diretor de Cidades, com início em setembro. PÁG. 5

Legislativo

Shake sob pressão



A base governista na Câmara

ameaça ir à Justiça contra Shakespeare Carvalho, após rejeição de proposta de licenciamento ambiental. PÁG. 5



tragédia

Indenização



Empresa União do Litoral faz

proposta para indenizar coletivamente as famílias das 18 vítimas que morreram em acidente com ônibus. PÁG.7