Mudança na distribuição de leite gera críticas de mães em São José

Redação

São José dos Campos



Mães de crianças matriculadas em creches de São José dos Campos reclamam que prefeitura mudou as regras para distribuição de leite aos alunos menores de 1 ano na rede municipal.



O leite distribuído às crianças nas creches é o tipo B. Mas algumas mães, após apresentarem recomendação médica contra o uso desse leite, estariam sendo proibidas de levar outra opção de casa.



Até o ano passado, quando a criança não podia ingerir o leite B, os pais do aluno eram autorizados a levar uma opção mais adequada.



"Estou brigando pela causa da minha filha. Outras mães tiveram o pedido negado. Eles argumentam que só pode levar se tiver patologia. Só recomendação do pediatra não vale. As outras mães cederam", afirmou a professora Cristina Maria Martins Landim Ribeiro, 35 anos, mãe de uma aluna de sete meses.



"O leite oferecido nas creches é o tipo B. Só que muitas crianças, principalmente até um ano, têm alguma restrição. Quando há essa restrição, a creche não oferece leite diferenciado", completou a vereadora Juliana Fraga (PT).



Outro lado. A Secretaria de Educação informou que segue "rigorosamente as recomendações e diretrizes do Ministério da Saúde. Dentre elas, está o oferecimento de leite B ou fórmula infantil".



A prefeitura ainda disse que jamais impediria que pais levassem fórmulas diferentes.