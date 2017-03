MPF vai investigar superfaturamento no 'Parquinho de Ouro'

REGIAO

- 09:30

Ministério Público instaurou procedimento preparatório após ser notificado pela própria prefeitura sobre o caso, no dia 22 de fevereiro



Redação

Taubaté



O MPF (Ministério Público Federal) instaurou procedimento preparatório para apurar a denúncia de superfaturamento na compra de brinquedos de parquinho pela Prefeitura de Taubaté, o caso que ficou conhecido como 'Parquinho de Ouro'.



Esse tipo de procedimento é instaurado para apurar as notícias de irregularidades quando os fatos ainda não estão claros. O procedimento tem prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias.



Ao fim da apuração preliminar o MPF terá três caminhos: instaurar um inquérito civil para apurar mais a fundo a denúncia, propor diretamente uma ação (caso os fatos e autores fiquem bem definidos durante seu trâmite) ou arquivar a representação.



Denúncia. Esse procedimento preparatório teve como origem uma notificação feita ao MPF pela própria prefeitura, no dia 22 de fevereiro, 12 dias depois de o prefeito Ortiz Junior (PSDB) determinar a abertura de uma sindicância interna para apurar o caso.



Dos R$ 285 mil gastos com a aquisição dos brinquedos, R$ 243,7 mil são de verba federal, do Ministério do Turismo. Os outros R$ 41 mil foram gastos pela prefeitura, responsável pela contratação.



O governo Ortiz afirma ter notificado também o Ministério Público Estadual sobre essa denúncia, mas a Promotoria do Patrimônio Público negou a informação da prefeitura.



Adendo. A representação feita no dia 8 de março pela vereadora Loreny (PPS), que protocolou denúncia sobre o caso no MPF, será juntada ao procedimento preparatório.



A representação da parlamentar teve como base denúncia feita por um morador em grupos de discussão no Facebook, ainda antes de o prefeito abrir a sindicância interna.



O morador apontou diferença de até 280% entre o valor pago pela prefeitura e o encontrado no mercado. É o caso do escorregador, que foi comprado por R$ 5.522, mas que custa R$ 1.450 na mesma empresa.



A vereadora complementou a pesquisa com valores encontrados na internet. Com isso, chegou a apontar sobrepreço de 413% na aquisição.



Prefeitura vê 'incongruência', e empresa refuta o sobrepreço



O governo tucano sustenta que, caso o superfaturamento seja comprovado, irá ingressar com ação judicial para pedir o ressarcimento dos valores pagos a mais para a empresa Bras-Móvel, vencedora da licitação em 2015, e que tem sede em Jacareí.



Em apuração preliminar, a prefeitura já detectou 'incongruência' entre o valor do contrato e o praticado no mercado. A sindicância aberta pelo município tem prazo de conclusão de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias.



O governo Ortiz alega que só irá se manifestar sobre o caso novamente após a conclusão da apuração, feita por servidores de carreira.



Defesa. A Bras-Móvel refuta a tese de sobrepreço. Segundo a empresa, a diferença entre os valores cobrados da prefeitura e os praticados no mercado são explicados pela qualidade do produto vendido (que seria melhor, por ser para uso público) e também o serviço prestado (que incluiria a limpeza e o cercamento da área, transporte e instalação).