MPF quer que prefeitura fiscalize 'camelódromos'

REGIAO

- 11:42

De acordo com Procuradoria, artigos ilegais são comercializados pelos ambulantes sem fiscalização



Redação

Taubaté

O Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Taubaté implemente, em até 45 dias, um sistema para fiscalizar produtos comercializados por vendedores ambulantes no município, em especial no camelódromo da cidade.



O pedido foi feito após um inquérito civil que apurou falhas no combate ao comércio de itens irregulares.



O MPF identificou que os permissionários desses espaços têm vendido artigos contrabandeados, principalmente cigarros, sem que os agentes municipais coíbam essas transações.



A Procuradoria pede ainda que, no mesmo prazo, a prefeitura inclua no termo de permissão de uso dessas áreas a proibição expressa da venda de produtos provenientes de ações como contrabando, descaminho, furto e falsificação.



Atualmente, a legislação do município trata somente dos itens que ofereçam risco à saúde pública.



A prefeitura tem dez dias para dizer se seguirá a recomendação. Caso o pedido não seja atendido, o MPF deve ajuizar ação contra o município.



"A omissão do poder concedente do uso do espaço público em fiscalizar e punir atividades ilegais pode se constituir em coautoria de crime, além de responsabilidade por improbidade administrativa por atentado contra o princípio da legalidade", explicou o procurador da República Adjame Alexandre Gonçalves de Oliveira.



Repercussão. Taubaté conta com dois camelódromos. Um deles, o mais antigo, abriga 100 ambulantes. O segundo, com previsão de inauguração para esse mês, terá 113 boxes.



Para o presidente da associação dos ambulantes, Milton Pastor, é difícil coibir a venda de produtos como cigarros e DVDs pirateados. "Se for fiscalizar mercadoria pirata, precisa fechar tudo, não só em Taubaté, como em todo o país".



Outro lado. A prefeitura não informou como é feita a fiscalização hoje. Limitou-se a dizer que assim que for notificada da recomendação do MPF irá "deliberar sobre a viabilidade do atendimento".