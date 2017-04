MP quer explicão sobre o caso Odila

REGIAO

- 04:40



TAUBATÉ

Após ofício da oposição, a Promotoria do Patrimônio Público irá cobrar esclarecimentos do governo Ortiz Junior (PSDB) sobre o caso Odila Sanches. Esse pedido de explicações deve abordar três supostas irregularidades. Uma delas é o pagamento antecipado da licença-prêmio da madrasta do prefeito, que furou a fila. O argumento da oposição é que isso caracteriza improbidade administrativa da diretora de Finanças e também de Ortiz. O outro questionamento é de possível nepotismo na situação de Odila. Como ela é madrasta do prefeito, não poderia ocupar o cargo de diretora de departamento, somente de secretária municipal. A oposição ainda apontou que Odila não é servidora efetiva, e por isso não teria direito a receber licença-prêmio. . PÁG. 5