MP contesta candidatura de vereadores em Taubaté

O Ministério Público pediu que a Justiça Eleitoral não aceite o pedido de registro de candidatura de quatro vereadores e dois ex-parlamentares de Taubaté. Integram a lista de impugnados os vereadores Noilton Ramos (PPS), Carlos Peixoto (PTB), Luizinho da Farmácia (Pros) e Rodson Lima Junior, o Bobi (PV), e os ex-vereadores Orestes Vanone (PV) e Chico Saad (PMDB).



Segundo a Promotoria, todos estariam inelegíveis pelo mesmo motivo: condenações por improbidade administrativa por órgão colegiado, o que levaria à suspensão dos seus direitos políticos e os enquadraria na 'Lei da Ficha Limpa'.



Os processos contra Noilton Ramos, Bobi, Orestes Vanone e Chico Saad são referentes ao uso irregular de veículos do Legislativo.



Já Carlos Peixoto e Luizinho da Farmácia foram condenados pela criação de um cargo comissionado em 2006, para uma função já exercida por servidores efetivos.



Outro lado. Os candidatos terão sete dias para contestar o pedido do MP, antes que a Justiça analise o caso. Todos eles disseram acreditar que as situações serão resolvidas.

"É um processo antigo, já resolvido", disse Noilton. "Minha inelegibilidade era só até 2015", afirmou Saad.



"Não teve dolo, não teve enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, nada que caracterize a 'ficha limpa'", disse Peixoto.



"A minha condenação era apenas pagar uma multa. E essa multa já está paga", afirmou Bobi. "Esse processo já foi até arquivado, a situação está certa", alegou Vanone. Luizinho não foi localizado ontem.