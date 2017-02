Motorista obtém liminar para atuar como Uber

REGIAO

- 11:16

Taubaté



A Vara da Fazenda Pública de Taubaté concedeu decisão liminar para que um motorista do aplicativo Uber possa atuar na cidade sem ser multado pela prefeitura.

A decisão, do juiz Paulo Roberto da Silva, é datada da última segunda-feira e vale apenas para esse motorista, autor do mandado de segurança.



No despacho, o magistrado cita que "há majoritária jurisprudência" no Tribunal de Justiça de São Paulo "que reconhece o Uber como uma nova modalidade de transporte privado, a qual não se sujeita à mesma legislação que rege o serviço público de táxi".



O motorista pediu para não ter o nome revelado, com medo de represálias de taxistas e da prefeitura.



"Nós observamos que, pelo país, algumas decisões de primeira instância até foram contrárias, mas todas de segunda instância foram favoráveis aos motoristas, tanto em São Paulo, quanto Rio de janeiro e Minas Gerais. Mesmo em Campinas, onde uma lei municipal de 2010 proíbe o transporte privado, o Tribunal de Justiça foi favorável ao motorista", disse o advogado responsável pela ação em Taubaté, Antonio José Dias Junior.



Polêmica. O Uber, oficialmente, ainda nem opera em Taubaté. Mas desde o fim de 2016, quando chegou a São José dos Campos, ele foi estendido informalmente para a cidade.



Ainda no ano passado, a Prefeitura de Taubaté informou que passaria a fiscalizar a atuação por considerar o serviço clandestino, pois não é regulamentado no município.



Na quarta-feira passada, os agentes de fiscalização multaram três motoristas em R$ 2,7 mil cada. Eles ainda tiveram os veículos apreendidos por prazo de 15 dias.



Questionada nessa terça, a prefeitura informou que ainda não foi notificada da liminar, e que só depois disso irá dizer se recorrerá da decisão.



A administração informou também que a fiscalização contra o "transporte clandestino" é "uma ação constante e continuará acontecendo".



Procurado, o Uber não se manifestou. A reportagem apurou que em alguns municípios em que o aplicativo opera oficialmente, a empresa chegou a mover ações judiciais para garantir a atividade.