Ministério quer vacinar 726 mil em SP contra o HPV

- 07:34

DAS AGÊNCIAS

O Ministério da Saúde espera vacinar 726 mil meninos, entre 12 e 13 anos de idade, e 35.522 jovens que vivem com HIV/Aids contra o HPV (vírus que causa câncer) em todo o estado de São Paulo. Segundo o ministério, os postos de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) já receberam as vacinas, que visam reduzir a propagação do vírus no país.

Em São Paulo, a vacinação já foi iniciada.

Em todo o Brasil, mais de 3,6 milhões de meninos e 99.500 crianças e jovens de 9 a 26 anos de idade que vivem com HIV/Aids deverão ser vacinados este ano. Para isso, o ministério adquiriu seis milhões de doses, que custaram R$ 288,4 milhões.

A vacina tem duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Para os que vivem com o HIV, o esquema vacinal é de três doses, com intervalo de dois e seis meses e é necessário apresentar a prescrição médica.



Proteção.

A vacina disponibilizada para os meninos é quadrivalente e confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18) e tem 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal., de acordo com o governo federal.