Ministério Público de Contas aponta falhas em terceirização feita pela Fust

Parecer diz que Ortiz não pode terceirizar atividade-fim e que usa Fust como extensão da prefeitura



Redação

Taubaté



O Ministério Público de Contas opinou pela ilegalidade de dois concursos públicos que foram realizados pela Fust (Fundação Universitária de Taubaté) em 2015 para contratar 686 funcionários para atuar no programa de ensino integral do governo Ortiz Junior (PSDB).



O parecer, que é assinado pelo procurador Rafael Antonio Baldo, tem data do dia 16 de fevereiro. No texto, o MPC aponta diversas irregularidades tanto na contratação quanto na situação jurídica da Fust.



Uma das falhas é o uso da Fust, que é ligada à Unitau (Universidade de Taubaté) e é pessoa jurídica de direito privado, para descentralizar as atividades da prefeitura, "buscando evitar ao máximo o controle destas contratações", cita o parecer.



O texto cita também que a "ausência de definição dos critérios objetivos para a contratação de pessoal pode converter a entidade num 'cabide de empregos', fazendo com que a pecha do favoritismo obscureça a força normativa que irradia dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade".



O parecer aponta ainda que a contratação é para a área da Educação, que consiste em atividade-fim do município. Com isso, trata-se de "modalidade de terceirização ilícita", segundo a Constituição Federal.



É citada ainda uma falha na criação da Fust, em 1977, que deveria ter ocorrido por uma lei autorizativa, mas foi por mera resolução da Unitau.



O parecer será levado em conta pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) para julgamento dos concursos, o que não tem data para acontecer.



Programa. Essa não é a primeira vez que os apontamentos relacionados ao TCE colocam em xeque a política adotada por Ortiz a partir de 2013 de terceirização de funcionários por meio da Fust.



Atualmente, a Fundação emprega cerca de 1.050 servidores que atuam exclusivamente na prefeitura -- no ensino integral e nas creches. Os funcionários recebem salários abaixo do piso da prefeitura e não têm direito aos benefícios de um servidor comum.



Por ano, a prefeitura repassa cerca de R$ 45 milhões para a Fust. Em 2016, o TCE apontou que essa terceirização visa burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que as despesas são contabilizadas como despesas de convênio, e não como despesas de pessoal.



Com o convênio, a prefeitura não excede o limite previsto em lei para despesas com pessoal. Sem ele ultrapassa o teto, o que pode levar à rejeição das contas do prefeito e ao impedimento de receber verba de convênios estaduais e federais.



Outra irregularidade é a da quarteirização, já que o convênio da prefeitura é com a Unitau, mas é executado efetivamente pela Fust.



Ortiz e Fundação negam irregularidades em convênio



Por meio de nota, a gestão Ortiz informou que "considera a contratação regular e vai apresentar suas argumentações ao TCE assim que for notificada a fazê-lo".



Já a Fust informo que "ao tomar ciência dos apontamentos realizados pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado", apresentou as devidas justificativas ao órgão.



A Fundação ressaltou que "as referidas justificativas, até a presente data, não foram apreciadas", e que por isso "inexiste qualquer decisão definitiva acerca das contratações efetivadas" pela entidade.



A Fust informou ainda acreditar "que as contratações analisadas serão julgadas regulares" pelo TCE.



Criação. A Fust não explicou a suposta falha em sua criação, em 1977. Informou apenas que "desde os primeiros anos de sua história, jamais negligenciou os valores morais e legais informadores da coisa pública, sempre prezando pela legalidade na realização de contratações de seus empregados, observando os princípios e normas aplicáveis a todos os entes públicos", alegou em trecho do comunicado.