Mind: Pollyana lidera em seis regiões, e Ortiz vence em três

REGIAO

- 10:59

Taubaté



Na corrida ao Palácio do Bom Conselho, Pollyana Gama (PPS) lidera as intenções de voto em seis de 12 regiões de Taubaté.



O dado é da pesquisa feita pela agência Mind, contratada pela TV Vanguarda.



Em três regiões, a liderança está com Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado.



Em outras três regiões, o tucano e a vereadora do PPS estão em empate técnico.



No geral, Pollyana atingiu 25% e Ortiz 19%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, há empate técnico.



Na sequência apareceram: Isaac do Carmo (PT), 8%; Vera Saba (PMB), 3%; José Saud (PMDB), 2%; Silvio Prado (Psol), 1%; Donizeti Lousada (PSDC), 0%.



Divisão. Pollyana lidera nas regiões dos bairros Esplanada Santa Terezinha, Parque São Luiz, Jaraguá, Vila São José, Cidade de Deus e Campos Elíseos.



A maior vantagem foi registrada na região do Jaraguá: 42% para ela e 18% para Ortiz.

Já o tucano lidera nas regiões do Quiririm, Vila Progresso e Jardim Maria Augusta -- nessa última, tem vantagem de 24% contra 12%.



O empate técnico ocorre nas regiões dos bairros Santa Luzia, Quinta das Frutas e Parque Três Marias.



Por fora. Em cinco dessas 12 regiões Isaac do Carmo está empatado tecnicamente com Ortiz no segundo lugar.



Os melhores resultados do petista são nas regiões dos bairros Esplanada Santa Terezinha (13% para ele e 11% para Ortiz) e Campos Elíseos (17% para Isaac, 11% para o tucano).



Em uma das regiões, a do bairro Jaraguá, o petista está empatado tecnicamente com Pollyana (12% para cada).



Já Vera Saba também empatou tecnicamente com Ortiz em dois bairros: Parque São Luiz e Cidade de Deus.



Detalhes. Na divisão por idade, Pollyana obteve o melhor resultado no grupo entre 25 e 34 anos (32%), e Ortiz no 16-24 (24%). Isaac chegou a 11% entre o grupo de eleitores de 25 a 34 anos.



Em relação à escolaridade, Pollyana tem 28% das intenções de voto entre os eleitores com ensino superior. Já o melhor resultado de Ortiz, de 31%, foi no ensino fundamental 1.



Em relação à renda, Pollyana atingiu 26% das intenções de voto entre eleitores que ganham até dois salários mínimos, ante 17% de Ortiz. Acima de cinco salários, o resultado foi Ortiz 24%, Pollyana 14%.







Tucano lidera rejeição na cidade



Ortiz Junior é o postulante com maior rejeição nas 12 regiões do município.



O pior resultado do tucano é na região do Jaraguá, onde 36% dos entrevistados disseram que não votariam no prefeito afastado.



O menor índice de rejeição de Ortiz foi registrado na região do Santa Luzia: 20%.



No geral, Ortiz atingiu 29% de rejeição.



Na sequência apareceram Isaac do Carmo (18%), Vera Saba (6%), Donizeti Lousada (5%), Pollyana Gama (5%), Silvio Prado (5%) e Saud (4%).



Isaac atingiu maior rejeição na Vila Progresso (28%).



Vera Saba no Parque Três Marias (13%).



Lousada na Vila Progresso (17%). Pollyana no Três Marias (13%). Silvio Prado também no Três Marias (15%). E Saud na Vila Progresso (13%).



Grupos. Por escolaridade, Ortiz atingiu 31% de rejeição entre eleitores com ensino médio. Isaac de 27% no superior.



Em relação à idade, o tucano enfrenta rejeição de 33% entre os eleitores de 16 a 24 anos. Já o petista, de 12% entre o grupo 25-34 anos.







Postulantes analisam os dados



Pollyana Gama atribuiu a liderança em seis das 12 regiões a seu "trabalho como professora e gestora".



Os resultados devem ser utilizados pela postulante para traçar estratégias de campanha. "Nas outras regiões, onde temos que melhorar, vamos intensificar nosso corpo a corpo", explicou.



Ortiz Junior alegou, em nota, que analisar a "divisão por região, num universo de 600 entrevistas, em 12 micro regiões, acarreta distorções com margem de erro muito elevada em cada micro região".



Também em nota, Isaac do Carmo ressaltou que o número de indecisos (22%) é grande e que "ainda é cedo para avaliar a preferência do eleitorado".



O petista disse que espera alavancar a sua candidatura a partir da campanha de TV e que "de modo geral a nossa estratégia é trabalhar muito, na cidade inteira".



Vera Saba também afirmou que pretende atuar na cidade toda, mas deve dar atenção especial à região central. "A maior parte da população circula aqui. Mas nós temos potencial para disparar em diversas regiões".