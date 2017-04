Manobra permite salário maior à madrasta de Ortiz

REGIAO

Embora apresentada como a secretária de Finanças, Odila está registrada como diretora de Finanças



TAUBATÉ

Uma manobra feita desde o início do governo Ortiz Junior (PSDB) permite que a madrasta do prefeito, Odila Sanches, receba todos os meses salário superior ao que é pago aos demais secretários municipais. Ao contrário do que é dito pelo governo desde o seu começo, ainda em janeiro de 2013, Odila não é registrada como secretária de Finanças, e sim como diretora de Finanças. Essa medida permite que Odila, na prefeitura desde 1987, tenha hoje salário bruto de R$ 19.591,85. Já os demais secretários, têm bruto de R$ 10.617,23. A prática não é considerada ilegal. Mas, segundo especialistas em direito administrativo ouvidos pela reportagem, acaba por caracterizar outra irregularidade: o nepotismo, por Odila ser madrasta do prefeito. PÁG.5