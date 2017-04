Manobra garante salário maior a madrasta de Ortiz desde 2013

REGIAO

Embora apresentada como secretária de Finanças, Odila é registrada como diretora de Finanças

Taubaté

Uma manobra feita desde o início do governo Ortiz Junior (PSDB) permite que a madrasta do prefeito, Odila Sanches, receba todos os meses salário superior ao que é pago aos demais secretários municipais.

Ao contrário do que é dito pelo governo tucano desde o seu começo, ainda em janeiro de 2013, Odila não é registrada como secretária de Finanças, e sim como diretora de Finanças. A informação é publicada no Portal da Transparência da prefeitura.

A medida permite que Odila, que atua na prefeitura desde 1987, tenha hoje salário bruto de R$ 19.591,85. Já os demais secretários, têm bruto de R$ 10.617,23.

A prática não é considerada ilegal. Mas, segundo especialistas em direito administrativo ouvidos pela reportagem, acaba por caracterizar outra irregularidade: o nepotismo, por Odila ser madrasta do prefeito.

Manobra. Segundo o Código de Administração do Município, o salário do secretário municipal é definido por lei. Já o do diretor de departamento é por referência, que fixa o valor base, mas permite o acúmulo das vantagens conquistadas pelo servidor ao longo da carreira.

Em janeiro de 2013, por exemplo, como diretora, Odila recebeu R$ 14.915,83 de salário bruto. O dos outros secretários foi R$ 9.116. Como tanto os diretores quanto os secretários têm o salário reajustado junto aos demais servidores, os índices de revisão aplicados são os mesmos. E proporcionalmente, a diferença entre os salários ainda aumentou de 2013 para 2017.

Nepotismo. Por lei, um servidor pode fazer essa escolha. O problema é que Odila é madrasta do prefeito. Os cargos de secretários são considerados políticos, e por isso podem ser ocupados por parentes.

Já os cargos de diretoria são considerados técnicos e não podem ser ocupados por parentes. "A madrasta pode ser secretária, mas não diretora", resumiu o advogado João Fernando Lopes de Carvalho.

"Se ela está registrada em cargo que é de livre nomeação e não é político, é nepotismo", argumentou Odete Medauar, professora titular da USP (Universidade de São Paulo). "Por mais que atue como secretária, recebe como diretora. É esquisito", completou.

Outro lado. A reportagem questionou o governo tucano sobre o fato de Odila ser registrada como diretora e ser apresentada como secretária, e sobre a análise de que isso poderia configurar nepotismo. Não houve resposta.

Dois pagamentos indevidos em seis meses

O pagamento indevido da licença-prêmio para Odila, que furou uma fila de ao menos 1.308 servidores, foi o segundo caso de pagamento indevido para a família Ortiz em apenas seis meses.

Em setembro, mesmo afastado da prefeitura devido à cassação de seu mandato pela Justiça Eleitoral, Ortiz Junior recebeu integralmente o salário bruto, de R$ 16.574,82.

Assim como o caso da licença-prêmio de Odila, o salário indevido de Ortiz também foi revelado pelo jornal, à época.

E, assim como ocorreu agora, a devolução do dinheiro ao cofre do município só foi determinada após as reportagens. Em setembro, a prefeitura era administrada interinamente por Paulo Miranda (PP). Na época, a alegação foi de que a falha havia sido cometida pelo departamento de Recursos Humanos, que é vinculado à pasta chefiada por Odila.

Também beneficiado pelo erro, o vice-prefeito, Edson Oliveira (PSD), devolveu os R$ 8.287,41 antes de voltar ao cargo. Já Ortiz voltou à prefeitura em 17 de novembro, antes de devolver a quantia. O governo tucano não informou quando ele ressarciu o município.