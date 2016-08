Mais violenta, RMVale já supera 250 mortes no ano

REGIAO

Na contramão do Estado, a RMVale registrou este ano aumento nas taxas de homicídio e de latrocínio (o crime de roubo seguido de morte), de acordo com novos dados oficiais divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.



Entre os meses de janeiro e julho, o Vale do Paraíba teve 234 vítimas de homicídio e 17 de latrocínios -- o total de 251 pessoas assassinadas em 231 dias (é mais de um caso registrado a cada 24 horas).



Comparação com 2015, no mesmo período, a região teve aumento de 6,36% nos homicídios (de 220 para 234) e ainda de 41,66% no latrocínio (indo de 12 para 17 casos).

No Estado, a tendência foi oposta, com a redução na violência. O índice de homicídio caiu 10,31% (de 2.327 vítimas para 2.087 nos primeiros sete meses de 2015 e 2016) e ainda houve queda de 1,93% nos latrocínios (de 207 para 203).



Mapa. Com o resultado, o Vale se mantém na liderança absoluta da violência no interior e está em segundo nos latrocínios, atrás da Baixada Santista (que teve 18 vítimas). Contando os assassinatos, a segunda região mais violenta é a de Ribeirão Preto, com total de 164 vítimas (150 homicídios e 14 latrocínios) -- são 87 abaixo do índice da RMVale.



As outras regiões são Campinas (149 assassinatos), Bauru (102), São José do Rio Preto (59), Sorocaba (131), Baixada Santista (119), Presidente Prudente (31), Araçatuba (60) e a região de Piracicaba (152).



Polícia. A Secretaria de Segurança Pública informou que as cúpulas das polícias Civil e Militar estão atuando de maneira conjunta e estão direcionando as operações com prioridade para as áreas mapeadas com a taxa de violência mais alta.



Segundo o Estado, o trabalho resultou em 6.447 prisões, 1.874 flagrantes de tráfico de drogas e apreensão de 691 armas ilegais este ano. Outras ações, como Proerd e a 'Vizinha Solidária', também estão sendo desenvolvidos pela polícia na região.