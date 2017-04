MADRASTA Odila teve 7 supersalários durante a gestão Ortiz

REGIAO

TAUBATÉ

A licença-prêmio recebida em fevereiro pela madrasta do prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), não foi o único 'supersalário' de Odila Sanches durante a gestão de seu enteado. Em ao menos outros seis meses, a esposa do ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB) recebeu salário bruto em dobro. Os fatos foram observados em um intervalo de 20 meses, entre março de 2014 e outubro de 2015, e podem ser vistos no Portal da Transparência. Cifras dão a entender que trata-se do pagamento parcelado de outras duas licenças-prêmio. PÁG. 4