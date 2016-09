'Mãe do PAC', Dilma conclui só 17% das obras na RMVale

REGIAO

De 180 projetos aprovados, 31 foram concluídos e outros 77 estão em andamento. E há 59 no estágio que precede a licitação



TAUBATÉ

A despedida definitiva de Dilma Rousseff, na última quarta-feira, transferiu para o presidente Michel Temer a missão de concluir obras inacabadas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), gerar investimentos e retomar empregos no Vale. Entre avanços sociais e retrocessos em ações de infraestrutura, a herança deixada para o novo governo na região inclui 83% de obras à espera de conclusão e 40 mil novos desempregados. Em contrapartida, um total de 193.023 famílias foram inscritas em programas sociais do governo. Somente o Bolsa Família contempla 81.793 beneficiários hoje. O comando do PT na RMVale

aponta os avanços sociais e a implantação do programa Mais Médicos em áreas carentes em São José, Jacareí e ainda outras cidades. PÁG.3