Luiz Carlos quer cortar cargos comissionados e secretarias

O candidato do PEN ao governo de São José, Luiz Carlos de Oliveira, 67 anos, promete cortar 12 das 26 secretarias e reduzir o número de cargos de confiança de 762 para no máximo 200.



"Meu governo será enxuto. Terá 12 secretarias e no máximo 200 cargos de confiança. Vou ficar mais da metade de um ano sem fazer obra pública e a população vai ter que entender. Enquanto não resolver o problema financeiro, não vou fazer um metro de asfalto."



Luiz Carlos é o terceiro entrevistado da série com postulantes ao Paço, que já ouviu Claude Moura (PV) e Shakespeare Carvalho (PRB). Na entrevista, ele disse que se eleito vai criar seguro de obras para evitar atrasos, paralisações e aditamentos e disse que o prefeito Carlinhos Almeida (PT) não tem capacidade administrativa.



Por que decidiu ser candidato a prefeito?

Eu me sinto pronto e preparado para assumir a prefeitura. E tenho que retribuir tudo que São José me deu: estudo, família, trabalho e amigos. As administrações desde 1976, no governo Ednardo [de Paula Santos], são feitas politicamente. Quero fazer política administrativa e não uma administração política.



O senhor está preparado para governar uma cidade do porte de São José?

Há 26 anos, quando entrei para a mesa provedora da Santa Casa, tínhamos 4.000 títulos protestados e um prédio caindo aos pedaços. Com o trabalho de equipe da qual fiz parte, comandada pelo Luiz Roberto Porto, transformamos a Santa Casa em hospital modelo.

O que está deixando São José com dívida é o dinheiro mal gasto e desperdiçado. Para que gastar R$ 32 milhões no Teatrão? É obra desnecessária. Ter um orçamento de mais de R$ 2 bilhões e não conseguir suprir a cidade, isto é incompetência pura. Se eleito, vou ficar mais da metade de um ano sem fazer obra pública e a população vai ter que entender. Enquanto não resolver problema financeiro, não vou fazer um metro de asfalto.



Como melhorar a administração com a atual crise?

Meu programa de governo é enxuto. Vou enxugar a máquina pública. Vou deixar com 12 secretarias e poucos cargos de confiança. São 763 cargos comissionados e vou reduzir para no máximo 200.



Como governar com a pressão dos vereadores e dos partidos por cargos?

Este toma lá dá cá já está instituído na cidade e no Brasil todo. Vou pedir apoio do poder Legislativo e não vou trocar este apoio por cargos. Vou pedir apoio em cima de ideias e projetos para melhorar a cidade. Quem não quiser apoiar, que explique para seu eleitor. O que vou fazer, por exemplo, é um seguro para obras, para que tenham começo, meio e fim, sem atrasos e aditamentos. O maior interessado em concluir a obra é quem fez o seguro. Isto está dentro da Lei de Licitações, mas ninguém coloca porque senão não tem aditamento. É onde sobra dinheiro para quem contratou a obra.

Por exemplo, o governo Carlinhos gastou R$ 8 milhões no Novo Centro e menos de três meses depois teve quase R$ 3 milhões de aditamento. Isto não pode acontecer.

Se eleito, para montar o governo, o PEN tem quadros suficientes?

Não preciso fazer composição com outros partidos. Não vou pegar o vice do PSDB e colocar como meu secretário como o Carlinhos fez. O vice Itamar Coppio virou contra o Carlinhos e agora está coligado com o PSDB, indicando o vice. É uma promiscuidade que não tem mais fim. No PEN, nós temos quadros para governar. E tem pessoas de partidos que podem participar de um governo, desde que mostrem capacidade. E tem outra coisa: com 12 secretarias, será mais fácil preencher.

Eu já fui presidente da Asseivap, secretário-geral da Aconvap, já fui dirigente do Creci, do Lions e já fui diretor do São José Esporte Clube. Tenho esta experiência. E também conheço pessoas que não estão na política e que podem contribuir no governo.



Como romper a polarização PT-PSDB?

Alguns candidatos falam que são a terceira via. E realmente são. Eles são aquela via que fica lá no fundo do talão, já usada. Eu sou a primeira via. Aquela branquinha, sem mácula. Vou para o segundo turno. A segunda e a terceira vias que disputem quem vai comigo.

Qual é o seu principal adversário hoje?

O Carlinhos. Pela máquina administrativa e pelo dinheiro que o PT vai investir na campanha. O PT vai usar todas as armas e artimanhas para reeleger o Carlinhos. Em 2012, o PSDB tinha apoio do Emanuel Fernandes e do governador Geraldo Alckmin e não elegeu o Alexandre Blanco. E tinha a máquina de 16 anos. Mas tinha deserções. A Claude Moura se sentiu alijada do partido. A Marina de Fátima, que agora é vice do Shakespeare, também.

O Felício Ramuth se apoia no Emanuel e nos deputados do PSDB como se fosse tudo. E qual é a sua arma?

O povo. É do povo para o povo. Conversando com as pessoas vou conquistar o apoio. Começamos com um grupo de 15 e hoje está em mais de 3.000 apoiadores. São os multiplicadores da minha campanha nos bairros de São José.







Redes sociais são aposta para ficar conhecido



Com apenas 13 segundos em cada programa do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, Luiz Carlos de Oliveira (PEN) aposta nas redes sociais para se tornar mais conhecido da população e ampliar seu patamar de votos.



"Tenho só 13 segundos de TV. Então, meu grande problema é atingir toda a população. Para isto, vou usar maciçamente as redes sociais", afirmou o candidato do PEN.



Segundo ele, os programas na TV serão usados para passar a ideia de renovação.

"Nenhum candidato é novo. Ou já trabalhou na prefeitura, ou é ligado a deputado ou é ligado a vereador. Por isto que digo que sou o único que pode renovar a administração."



Baixa rejeição. Segundo Luiz Carlos, não haverá marketing. "Não vou mudar meu jeito de ser para agradar ninguém. Vou ser natural nos debates e nos programas na TV."

Ele acredita que já está conquistando o eleitorado. "As pessoas me parabenizam pela minha participação nos debates. Tenho a menor rejeição. Por isto, mesmo com pouco tempo de TV acredito que me tornarei conhecido".