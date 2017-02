Lista de locais para pagar IPTU ganha mais dois bancos

REGIAO

Após repercussão negativa, a Prefeitura de Taubaté ampliou a lista de instituições bancárias que poderão receber o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) esse ano.



Inicialmente, o pagamento podia ser feito apenas no Itaú e em seus correspondentes bancários.



A restrição, que não chegou a ser explicada pela prefeitura, foi bastante criticada pelos munícipes.



Nessa quarta, a prefeitura informou que o Santander, a Caixa Econômica Federal e as lotéricas foram credenciadas para o pagamento.



IPTU. Esse ano foram distribuídos 117 mil carnês de IPTU. O contribuinte que optar por pagar o imposto de uma só vez em fevereiro (dias 19, 20 ou 21) terá 10% de desconto. Em março, o desconto será de 5%. O pagamento parcelado será feito em dez vezes, de fevereiro a novembro, sem desconto. O orçamento prevê receita de R$ 80 milhões com o tributo, o que representa alta de 18,39% sobre os R$ 67,88 milhões estimados para 2016.



Embora a inflação oficial de 2016 tenha sido de 6,29%, o reajuste do IPTU para esse ano foi de 8,5%.