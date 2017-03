Lista de credores do Paço tem dívidas de até R$ 1,48

REGIAO

- 09:45

Até fornecedores com valores irrisórios para receber aguardavam pagamento da prefeitura desde 2016

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A crise financeira que atingiu em cheio os grandes credores da Prefeitura de São José dos Campos também afetou os pequenos fornecedores do município.



O governo Felicio Ramuth (PSDB), no entanto, liberou as ordens de pagamento em atraso desde o fim da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). A prioridade do momento é resolver as pendências de até R$ 16 mil.



Levantamento de O VALE encontrou despesas com valores irrisórios. Um credor, por exemplo, aguardava desde novembro do ano passado um pagamento de R$1,48.



No bolo, formado por 369 empresas e 1.065 ordens de pagamento, constam despesas feitas no governo anterior, mas com prazo de pagamento para este ano. Há também os serviços contratados já pela administração recém-empossada. O montante a ser pago pela Prefeitura de São José chega a R$ 1,4 milhão.



Segundo a prefeitura, para receber o fornecedor não pode ter dívidas com tributos municipais e tem que apresentar comprovante de recolhimento de encargos trabalhistas para ter o pagamento liberado.



Saúde. Quando assumiu o governo, em janeiro deste ano, a gestão Felicio divulgou um montante de R$ 185 milhões em dívidas com diversos fornecedores, num total de 5.512 empenhos que não haviam sido pagos.



Embora tenha priorizado os pequenos fornecedores, a prefeitura garantiu o pagamento de atrasados de alguns credores de serviços essenciais, como a saúde.



"No caso da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), por se tratar da área de saúde, nós acertamos o atraso até do governo anterior", afirmou o prefeito Felicio Ramuth.



A SPDM cuida da gestão do Hospital Municipal, do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), do Hospital da Mulher, da Rede de Reabilitação Lucy Montoro e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Recuperação. Ao vencer a eleição no ano passado, Felicio Ramuth disse que o plano de recuperação financeira prevê a estabilização da economia da cidade somente em 2018.



O ajuste fiscal do tucano incluiu enxugamento da máquina e revisão de despesas. Ao assumir a cadeira de prefeito, Felicio determinou um contingenciamento de até 15% nas secretarias. Algumas delas, no entanto, não atingiram esse patamar.



A perspectiva do PSDB é que os ventos voltem a soprar favoravelmente em um prazo de 12 a 18 meses após o início do governo.



A reportagem de O VALE tentou contato com representantes do governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida, mas não obteve sucesso.