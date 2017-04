Licitação antecipada da Dutra pode agilizar obras na região

REGIAO

- 09:24

Atual contrato de concessão termina apenas em 2021, mas ANTT planeja realizar nova licitação já no ano que vem. Ideia é que vencedora do certame deixe engatilhadas as obras que irá colocar em prática depois

Hernane Lélis

São José dos Campos



A construção de novas pistas marginais na Via Dutra, ligando São José dos Campos a Jacareí, pode ser antecipada caso o governo federal confirme a intenção de realizar em 2018 o novo processo licitatório de concessão da rodovia. As obras podem sair do papel como parte de uma possível contrapartida da empresa vencedora da concorrência.

O contrato com a NovaDutra, atual responsável pela gestão da Dutra, vence apenas em 2021. Até lá a empresa vai tocar apenas as obras já acordadas com a União. Mas a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) quer antecipar a licitação da via e conquistar novos investimentos que possam servir de vitrine ao governo federal.

A ideia do diretor geral da ANTT, Jorge Luiz Macedo Bastos, é fazer a nova concessão no ano que vem para antecipar o início de obras na rodovia, entre elas, as marginais entre as cidades do Vale do Paraíba e uma nova pista na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. "A ideia é que possamos fazer a nova concessão talvez já no ano que vem e o novo concessionário possa assumir a obra", disse Macedo Bastos em entrevista a Reuters.

Região. A inclusão das marginais nesse pacote de obras foi um pedido do Codivap (Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira) ao governo federal. O grupo esteve na última semana em Brasília e se reuniu com ministro dos Transportes, Maurício Quintella, para tratar do assunto. De acordo com o prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), que estava na comitiva do Codivap, diversos pedidos relacionados à Dutra foram protocolados.

"É de extrema importância articular estes encontros com os gestores federais para o encaminhamento de demandas e, também, para que o município possa reivindicar seus direitos", disse o prefeito, que aproveitou para solicitar a reforma da alça de acesso à Jacareí, da Dutra à Avenida Castelo Branco.

Pedágios. Caso a proposta de antecipar em três anos a licitação da Dutra se concretize, a intenção da ANTT também é promover uma nova distribuição das praças de pedágio. Segundo a agencia, atualmente apenas 14% dos usuários da rodovia pagam pedágio, o que faz com que os preços das tarifas precisem ser mais elevados.

Um estudo está sendo feito para aumentar o número o número de pagadores e reduzir o valor da tarifa.

No entanto, um dos pedidos feito por Izaias Santana, vai na contramão desse objetivo. Ele quer isenção da cobrança de pedágio aos moradores da região leste de Jacareí, junto à entrada da cidade pela Avenida Lucas Nogueira Garcez, na Rodovia Presidente Dutra, Km 167, sentido Rio de Janeiro.