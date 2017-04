LICENÇA-PRÊMIO Direito de pagamento para Odila é contestado

REGIAO

- 04:40



TAUBATÉ

O escândalo do caso Odila, revelado pelo jornal no fim de março, ganhou mais um capítulo: para especialistas em direito administrativo ouvidos pela reportagem, a madrasta do prefeito Ortiz Junior (PSDB) não teria sequer direito de receber licença-prêmio da prefeitura. Essa conclusão tem como base a situação em se deu o ingresso da diretora de Finanças na administração. Odila Sanches ingressou na prefeitura em dezembro de 1987, em processo seletivo para escriturária. Por não ter estabilidade no cargo, ele não poderia ter recebido o pagamento, diz a análise. PÁG. 6