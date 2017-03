Lei veta venda de cigarro para menor de 18 anos

REGIAO

- 09:45

Estabelecimentos vão ter um prazo de 90 dias para se adaptarem as normas da lei, que impõe multas



Danilo Alvim

São José dos Campos

Cigarro? Só com o RG. Agora é obrigatório em todas as cidades do estado de São Paulo a apresentação de documento de identificação para a compra de cigarros ou qualquer outro produto derivado do tabaco.



A medida entrou em vigor no último dia 15, com a lei que tem o objetivo de combater a venda ilegal de cigarros a menores de 18 anos. "A maioria das pessoas começa a fumar na adolescência. Essa lei vai ajudar a diminuir a venda para menores de idade e gerar uma conscientização de combate ao cigarro por parte da população", disse o autor, o deputado estadual Hélio Nishimoto (PSDB), de São José.



Os estabelecimentos terão o prazo de 90 dias para se adaptarem as normas da lei, que impõe multas e até interdição do comércio para quem descumprir. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), 90% dos fumantes iniciam o consumo de cigarros na adolescência.



Exemplo. É o caso do morador da zona sul de São José dos Campos, Jair Marcondes, 42 anos, que começou a fumar quando tinha 11 anos. Ele conta que as influências foram determinantes na adolescência para se tornar fumante.



"Era uma época que era moda fumar. Hoje eu vejo o quanto o cigarro faz mal e os transtornos que trazem para minha saúde", disse.



Há três anos sem fumar, ele cobra uma fiscalização não só dos comerciantes, mas também dos moradores. "É importante que as pessoas denunciem. Quando começa a fumar é muito difícil parar. A fé me ajudou bastante", afirmou.