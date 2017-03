Lei que barra carroças é sancionada por Felicio

REGIAO

- 10:00

Redação

São José dos Campos



A lei que impede o uso de animais em veículos de tração e a exploração deles foi sancionada na última sexta-feira pelo prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB).



O projeto de lei que trata do caso já havia sido aprovado pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado. Com a sanção do prefeito, fica impedido todo transporte de carga com tração animal na cidade.



Em São José, ainda é comum encontrar carroceiros nas ruas, principalmente em bairros rurais. "O principal objetivo é extirpar os maus-tratos e os sofrimentos a que são submetidos os animais, que são utilizados para puxar carroças ou similares, com cargas muitas vezes insuportáveis para os animais, como entulhos, móveis, terra, areia, levando-os à exaustão e à morte", justificou o vereador Valdir Alvarenga (SD), autor da proposta que virou lei.



Pela nova legislação, o carroceiro será responsabilizado ao utilizar animais para situações de fretamento, transportes de cargas ou qualquer material. Ao infrator, será aplicada multa a ser definida pela prefeitura, além da apreensão do animal ou da carroça.



Taubaté. A Câmara de Taubaté aprovou em fevereiro deste ano projeto que proíbe o tráfego de veículos de tração animal na zona urbana e nas áreas de expansão urbana da cidade.



O texto, de autoria do vereador Douglas Carbonne (PCdoB), teve votação unânime da Casa. A aprovação foi comemorada por entidades de defesa da causa animal, que acompanharam a sessão na galeria da Câmara. Caberá à prefeitura incentivar os trabalhadores a adquirir e substituir os veículos de tração animal.