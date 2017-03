Legislativo adia a revogação de projeto dos 'supersalários'

REGIAO

- 09:15

Votação do texto que revoga manobra revelada por O VALE estava prevista para hoje, mas ficou de fora da pauta da sessão

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Câmara de São José dos Campos adiou a votação do projeto para anular parte da resolução que garantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo da cidade.



A revogação, que estava prevista para ser votada hoje, não entrou na pauta da sessão desta quinta-feira.



A repercussão do caso envolvendo os "supersalários", revelado por O VALE

no mês passado, provocou o primeiro desgaste do presidente da Câmara de São José, Juvenil Silvério (PSDB).



Após a divulgação, a Mesa Diretora apresentou um projeto para revogar o texto que "revigorou" os cargos de alto padrão. A promessa, porém, era levar a anulação a plenário nesta quinta-feira.



Procurada ontem, a assessoria da presidência atribuiu o adiamento a uma questão técnica. Outro projeto, com teor parecido, tramita na Câmara com prazo de emenda definido para 23 de março.



A ideia, portanto, seria apreciar as duas propostas ao mesmo tempo. Enquanto a revogação não é votada, segue valendo o texto que deu sobrevida a cargos com "supersalário" na estrutura da Casa.



Projeto. A proposta paralela, com prazo de emenda para 23 de março, foi apresentada pelo vereador suplente José Luís Nunes (PSD). O texto recebeu parecer contrário da assessoria jurídica da Câmara.



O projeto de Nunes vai ao foco da polêmica: duas resoluções aprovadas em 2013, durante a presidência de Amélia Naomi (PT).



A primeira extinguiu 16 cargos, mas as funções só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem o posto. A segunda alterou a anterior, determinando que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados do Legislativo.



O suplente, então, apresentou projeto para anular parte desta última já que há quem entenda que uma resolução anula os efeitos da outra.



Para Nunes, se sua proposta passar em plenário, os efeitos da segunda resolução serão cancelados de vez, permitindo a extinção das 16 funções na Casa.



Pauta. Sem a revogação, a pauta de votação da Câmara de São José tem apenas dois projetos previstos para serem apreciados hoje. Outras 10 propostas, protocoladas pelos vereadores, serão lidas em plenário a partir das 17h30.



Aprovação de texto polêmico foi 'vapt vupt'



A aprovação do projeto, de autoria da Mesa Diretora da C âmara de São José, que deu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos, durou apenas dois minutos.



O texto, que não constava na ordem do dia, foi incluído na pauta quando a maioria dos parlamentares estava em reunião ao lado do plenário. O fato ocorreu no mês passado.

O presidente da Casa, Juvenil Silvério, pediu ao suplente José Luis Nunes que solicitasse a inclusão na pauta do projeto de resolução.



Nunes o atendeu prontamente. Em seguida, Juvenil disse: "consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda". Com apenas sete parlamentares no plenário, ele prosseguiu. "Com nenhuma manifestação contrária, o projeto está apto a ser votado".



Aprovação. Após votarem uma emenda corretiva, iniciou-se a apreciação do projeto, aprovado em 2min2seg. O episódio gerou desgaste aos vereadores que compõem a Mesa Diretora da Câmara de São José.