Lançamento de satélite brasileiro é adiado para quarta

O governo brasileiro prevê lançar ao espaço amanhã, da Guiana Francesa, o SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), primeiro equipamento nacional desse tipo com uso civil e militar. Antes previsto para ocorrer ontem, o lançamento foi adiado por conta de uma greve geral na Guiana Francesa.



Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a janela para que o satélite brasileiro seja enviado ao espaço será entre 17h31 e 20h20, no horário de Brasília.



Adquirido pela Telebras, o satélite será utilizado para comunicações estratégicas do governo e para ampliar a oferta de banda larga no país. Cerca de 30% da capacidade do satélite será para uso exclusivo das Forças Armadas. Com 5,8 toneladas e cinco metros de altura, o satélite ficará posicionado a 36 mil quilômetros da superfície da Terra, com capacidade de operação de 18 anos.



O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a Visiona, joint-venture da Embraer com a Telebras, participam do programa do satélite e puderam acompanhar a montagem dele, feita pela Thales Alenia Space, na França.