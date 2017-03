Justiça quer 'raio-x' de gastos da Universidade de Taubaté

REGIAO

Unitau terá que apresentar um balanço com destaque para as despesas com pessoal no ano passado



A Vara da Fazenda Pública de Taubaté determinou que a Unitau (Universidade de Taubaté) apresente balanço dos últimos doze meses, financeiro e patrimonial, em que conste receita e despesas, com destaque para despesas com pessoal.



A decisão foi tomada terça-feira passada, durante audiência em que se buscava a conciliação no processo em que o Ministério Público contesta os gastos com pessoal da universidade.



Em abril de 2014, a Justiça já havia concedido liminar solicitada pelo MP para determinar que, no prazo de 16 meses, a Unitau limitasse seus gastos com pessoal a 60% de sua receita líquida, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.



Para isso, deveriam ser tomadas medidas como reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança e ainda a exoneração de servidores não estáveis.



Se isso não fosse suficiente, até servidores estáveis poderiam ser dispensados, como prevê a Constituição Federal nesses casos. Com os dados solicitados à Unitau, Justiça e MP poderão verificar se a universidade respeitou a decisão liminar.



Contas. Questionada pela reportagem, a Unitau voltou a alegar que não poderia ser obrigada a limitar as despesas com pessoal. "As principais finalidades de uma universidade são o ensino, a pesquisa e a extensão e os principais agentes para a consecução desses objetivos são 'pessoas', principalmente os professores, não tendo a obrigatoriedade em limitar os gastos com pessoal em 60% da receita", disse, em nota.



No entanto, apesar disso, a Unitau afirmou ter atendido a decisão judicial.

A despesa com pessoal (R$ 103,6 milhões) teria representado 52% da receita (R$ 196,2 milhões) em 2016, segundo dados da universidade.



Situação bem diferente da observada nos anos que antecederam a ação: 77,2% em 2012 e 72,11% em 2013. A Unitau conta hoje com 1.242 servidores (712 técnico-administrativos e 530 professores). Em 2014, eram 1.400.



A universidade diz ter adotado medidas como redução de horas extra, revisão dos cargos em comissão e readequa-ção das grades curriculares de seus cursos de graduação.