Justiça bloqueia bens de Peixoto por verba paga irregularmente

REGIAO

- 11:30

Entre 2009 e 2012, o ex-prefeito autorizou o pagamento de R$ 7,52 milhões a servidores temporários por aviso prévio e por rescisões



Redação

Taubaté



Após ação do Ministério Público, a Vara da Fazenda Pública de Taubaté determinou o bloqueio dos bens do ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN), que governou o município de 2005 a 2012. A decisão, em caráter liminar, foi tomada nessa segunda-feira pelo juiz Paulo Roberto da Silva.



Segundo a Promotoria, somente no segundo mandato do ex-prefeito, entre 2009 e 2012, Peixoto autorizou o pagamento de R$ 7,52 milhões a título de aviso prévio e de indenização por rescisão do contrato de trabalho a funcionários temporários.



A ação destaca que os temporários não têm direito a essas verbas, já que os contratos deles têm duração pré-determinada.



Repetição. A ação de improbidade administrativa foi protocolada no dia 25 de janeiro e tem como base apontamentos feitos pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) na análise das contas de 2011 de Peixoto, que foram rejeitadas.



Na denúncia, o MP cita que o próprio TCE já havia alertado o então prefeito em 2009, 2010 e 2011 -- e posteriormente também em 2012 -- de que essa prática seria irregular.



Para o MP, tais fatos "evidenciam a prática de conduta dolosa por parte dele [Peixoto], com vistas a atingir um resultado antijurídico, pois mesmo tendo sido alertado, ano após ano, da ilegalidade da sua conduta, ele insistiu em reiterá-la".



A Promotoria pede que Peixoto seja condenado ao ressarcimento integral do dano (por isso o bloqueio de bens), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até oito anos e pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.



Outro lado. O advogado Thiago Mendes Pereira, que representa o ex-prefeito, informou que irá recorrer da decisão.



"Nós respeitamos a decisão judicial, porém dela não concordamos. Razão pela qual, iremos apresentar recurso e esperamos pelo seu provimento".



O advogado negou ainda falha na conduta de Peixoto. "Entendo que não houve qualquer irregularidade nos pagamentos, pautando-se pelo princípio da legalidade", disse.



Em outro processo, ex-prefeito deve pagar multa de R$ 796 mil



Em outra ação protocolada na Vara da Fazenda, o Ministério Público pede que Roberto Peixoto seja obrigado a pagar em até 15 dias a multa civil referente à condenação pela contratação irregular de 28 servidores temporários.



As contratações, por meio de processo seletivo, ocorreram em julho de 2008, três meses antes da eleição municipal em que Peixoto foi reeleito.



Inicialmente a Vara da Fazenda Pública julgou improcedente a ação, mas o MP recorreu e, em 2014, o Tribunal de Justiça condenou o ex-prefeito ao pagamento de multa civil equivalente a 30 vezes o valor da última remuneração recebida no exercício do cargo.



Segundo cálculos do MP, o valor corrigido soma R$ 796,96 mil. A ação que pede o cumprimento da sentença foi protocolada em 19 de janeiro.



Até agora, o juiz Paulo Roberto da Silva não se pronunciou sobre o pedido do MP.

O advogado do ex-prefeito disse que só vai se manifestar sobre a ação depois que for notificado pela Justiça.