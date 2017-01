Izaias quer visitar as unidades de saúde em Jacareí

REGIAO

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), tem usado as primeiras horas no governo para conhecer pessoalmente a estrutura dos serviços públicos oferecidos na cidade.

Na segunda-feira, por exemplo, o tucano visitou a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Izaias passou pela unidade de saúde acompanhado do vice-prefeito, Edgard Sasaki (PSDC), e da secretária de Saúde da cidade, Rosana Gravena.

A exemplo do prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSDB), Izaias pretende percorrer outros prontos-socorros da cidade. A Santa Casa, em Jacareí, é administrada pela prefeitura há 13 anos.

O hospital atende, em média, 300 pacientes ao dia. Pela unidade, passam moradores de Santa Branca e Igaratá, municípios vizinhos. Vítimas de acidentes em rodovias próximas também são encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia.

Posse. Izaias assumiu o govero de Jacareí no domingo. A cerimônia não contou com a presença do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota (PT). O PSDB voltou ao comando da cidade após 16 anos de hegemonia petista.

"Todos estamos dispostos a trabalhar muito por nossa cidade. Sabemos que saúde, segurança, emprego e manutenção da cidade são as grandes prioridades. Mas podem contar comigo todos os dias, trabalhando por uma Jacareí melhor", afirmou Izaias.

Na Câmara Municipal, Lucimar Ponciano (PSDB) foi eleita para o cargo de presidente. A vencedora recebeu oito dos 13 votos.