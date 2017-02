Izaias pede investigação de contrato renovado

REGIAO

- 10:20

Redação

Jacareí



O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), cobrou uma postura firme da Câmara Municipal na investigação de responsabilidades pela renovação do contrato de concessão do transporte público com a JTU (Jacareí Transporte Urbano), prorrogado por 10 anos pelo governo Hamilton Mota (PT).



O tucano argumenta que o atual acordo, com validade até 2026, ameaça deixar o sistema de transporte da cidade estagnado.



"A cidade cresceu, mas continuam as mesmas linhas de 10 anos atrás. E as mesmas linhas continuarão pelos próximos 10 anos, porque não se fez nenhuma exigência na renovação de contrato. A Câmara tem que investigar e chamar os responsáveis e, se for o caso, punir essas pessoas", disse Izaias à "Jovem Pan FM".



O contrato com a JTU foi prorrogado em 12 de novembro do ano passado. Segundo os documentos fornecidos pela atual administração municipal, a concessionária apresentou a descrição do cronograma de aplicação dos investimentos públicos para aditamento.



Valor. Do montante contratado de R$ 42,8 milhões, 73% (R$ 31,3 milhões) serão destinados à manutenção da frota e R$ 10,1 milhões para instalações e benfeitorias.



"Além de não ter havido transparência, não foi feito um estudo adequado do cumprimento das obrigações dos 10 anos anteriores. Não há contraprestação futura. A frota será de seis anos, podendo ter até 10 anos de uso. Para se ter uma ideia, a frota de São José é de três anos, com no máximo seis anos", declarou.