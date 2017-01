Izaias aponta 'rombo' de pelo menos R$ 82 mi em Jacareí

REGIAO

Valor total da dívida será divulgado hoje; PT diz que 'rombo' é de R$ 16 mi



O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), finaliza nesta quarta-feira o pente-fino nas contas de seu antecessor, Hamilton Ribeiro Mota (PT). Levantamento parcial, divulgado segunda-feira, apontava um rombo de R$ 82 milhões nos cofres públicos.

O balanço será concluído em uma reunião entre Izaias e o secretário de Finanças, Cláudio Tosetto. O encontro acontece no período da manhã.

A dívida de valor mais alto foi contraí da pela Secretaria de Saúde. Seriam ao menos R$ 8,9 milhões. A maior parte ligada à Santa Casa: R$ 7 milhões. O hospital está sob intervenção da Prefeitura de Jacareí desde junho de 2003. Próvisão (R$ 900 mil) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com débitos em atraso na ordem de R$ 755 mil, completam a lista do setor de saúde.

O Instituto de Previdência do servidor municipal de Jacareí também estaria com repasses em atraso. O valor seria de R$ 11,8 milhões. A equipe do governo anterior nega a informação oficial. O PT admite ter deixado uma dívida menor, avaliada em R$ 18 milhões.

São José. Ação semelhante tomou o prefeito de São José, Felicio Ramuth. Após pente-fino nas contas de Carlinhos Almeida (PT), ele anunciou um rombo de R$ 306 milhões. Deste valor, seriam R$ 185 milhões em dívida com fornecedores e outros R$ 121 milhões devidos ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

Existiriam dívidas de luz, água, com o Hospital Municipal, com o Próvisão e outras. A equipe do ex-prefeito Carlinhos Almeida contestou os números e diz que deixou em caixa R$ 164 milhões.