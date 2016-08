Isaac quer gestão com diálogo e explorar potenciais de Taubaté

REGIAO

Taubaté



Um governo com participação popular e uma política de geração de empregos a partir do potencial turístico de Taubaté. Além disso, construir um hospital municipal, para acabar com o problema de falta de vagas para os pacientes do município.



São essas as prioridades de Isaac do Carmo (PT), que disputa a eleição para a Prefeitura de Taubaté.Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o hoje advogado foi o terceiro entrevistado da série que a Gazeta de Taubaté vai fazer com os postulantes ao Palácio do Bom Conselho.



Confira abaixo os principais trechos da entrevista.



Por que decidiu se candidatar a prefeito outra vez?

A cidade, nesses últimos quatro anos, continua estagnada. Vive um momento de crise econômica, como todo o país, mas a gente percebe que podemos ter um impacto menor. A gente percebe falta de investimento nas oportunidades que a cidade tem, como turismo e cultura. Falta diálogo do poder local com o empresariado. E um modelo de gestão política superado: não participa a população das decisões, é centralizador, não inclui as pessoas.

E somado, sem dúvida alguma, da motivação do eleitorado significativo que eu tive em 2012, que me apoiou em 2014, quando fui candidato a deputado estadual.



Que áreas de Taubaté estão mais carentes e quais suas propostas para elas?

Sem dúvida alguma, Saúde. É uma coisa inadmissível Taubaté não ter um hospital que cuida da população na nossa cidade, principalmente alta e média complexidade. Várias cidades da região, como por exemplo São José, têm essa condição. Precisa ter vontade política de fazer.

A questão do emprego, não só buscar ter uma política efetiva voltada para a indústria, da manutenção do emprego, mas também um potencial de geração de emprego. Aí entra indústria, comércio, turismo, cultura, gastronomia da cidade, que é riquíssima. A gente percebe que há uma inércia do poder executivo em potencializar esse valor econômico agregado que Taubaté tem.

A gente precisa investir ainda mais na Educação, em especial no ensino fundamental. Temos modelo ineficiente, que trabalha com números e poucos resultados. Você ter o ensino integral, mas com condições para que as crianças possam fazer esporte, cultura, lazer, iniciar sua capacitação profissional.

Outra coisa que a gente tem visto é [a necessidade de] trazer nossa juventude para a inclusão digital. O projeto Escola Interativa, a exemplo do que tem sido realizado em São José, é uma coisa muito bacana.



Que projetos da gestão Ortiz o senhor manteria?

O sistema do COI é uma coisa importante e que a gente precisa ampliar e aprimorar.

E que projetos mudaria?

A gente percebe que teve várias decisões equivocadas. Por exemplo: a mudança na Avenida Independência. Para boa parte de quem transita ali melhorou, mas quebrou todos os comerciantes da região. Então, em um momento de crise, você faz uma mudança sem dialogar com aquele que produz riqueza na cidade e acaba gerando mais desemprego. Com isso, a prefeitura arrecada menos. Eu implementaria um governo participativo, seja no orçamento participativo, nas tomadas de decisões do Plano Diretor.



Qual seu diferencial em relação aos outros candidatos?

O meu diferencial é minha história, que é comum à vida de todo taubateano. Comecei a trabalhar com 14 anos, fui vendedor de calçados. Tive a oportunidade de ser contratado pela Volks a partir de 97, e a partir daí constituí minha formação. Hoje sou advogado. Tudo foi constituído com muita luta, muito sacrifício.

Então, a realidade da minha vida, eu perdi um pai por falta de atendimento médico... a gente vive as necessidades do povo. Ao chegar à administração, a gente tem mais capacidade e coerência para resolver os problemas da cidade



A experiência sindical pode te ajudar na prefeitura?

Minha experiência é fundamental. Vivi momentos de crise econômica que a gente superou com muito diálogo com o setor empresarial. Vivi momentos de crescimento, em que a gente conseguiu trazer investimentos importantes.



Em 2012, seus projetos eram ancorados no governo federal, com o PT. A situação mudou hoje. Isso interfere?

Não tem prejuízo nenhum. Em 2012, a gente vivia momento de crescimento econômico no país. É lógico que a relação que eu tinha com as lideranças no governo federal poderia nos ajudar naquele momento. Hoje temos momento de crise econômica. Precisamos ter um prefeito que tenha capacidade de fazer gestão dessa crise



Em 2012 vocês tinham uma coligação forte. Agora, saem sozinhos. Isso não atrapalha?

Nesse momento que estamos vivendo, de crise política, acho que não prejudica. A gente tomou a decisão acertada.



A indefinição em relação à candidatura do Ortiz atrapalha ou ajuda os outros candidatos?

Seria muito mais coerente ter o atual prefeito como candidato, até para que ele pudesse explicar por que não fez parte significativa daquilo que ele se comprometeu em 2012.





'A crise não é do PT, a crise é generalizada'



Questionado sofre a grave crise de imagem pela qual passa o PT, Isaac do Carmo disse que o desgaste é generalizado e afirmou acreditar que a situação não vai interferir na disputa em Taubaté.



"A cada dia que passa, o eleitor está mais convencido de que a crise é generalizada, da estrutura política do país. Avalio que o eleitor vai se identificar muito com a história de cada candidato", disse.



O petista lembrou que o prefeito eleito em 2012, Ortiz Junior, que é o PSDB, foi condenado pela Justiça Eleitoral e teve que deixar o cargo.Isaac disse que a cidade deve discutir o cenário político local, e não o nacional.



"Nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história política. A gente vem de uma sequência de, no mínimo, oito anos [de crise em Taubaté], e a gente percebe no eleitor uma vontade mudança", afirmou o petista.



"A gente vê um problema generalizado na política, mas a gente vê que as pessoas vão se identificar muito mais com o perfil pessoal do candidato do que com essa questão de qual é o partido. A gente tende a discutir os problemas locais".