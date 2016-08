Isaac 'esconde' símbolos do PT na campanha

REGIAO

- 10:22

Taubaté



A exemplo de outros candidatos do PT pelo país afora, Isaac do Carmo abriu mão da cor vermelha e dos símbolos do partido na campanha à Prefeitura de Taubaté. Por enquanto, os materiais divulgados pelo petista exploram as cores azul e laranja.



Já nas eleições anteriores -- a prefeito em 2012 e a deputado estadual em 2014 -- o vermelho predominava no material. Outro elemento que perdeu lugar foi o símbolo do partido -- a estrela vermelha, com a inscrição PT dentro.



Nas campanhas anteriores, o material de Isaac explorava a imagem à exaustão. Agora, passou a ser utilizada apenas uma estrela branca, pequena e sem nenhuma inscrição, que aparece na letra 'i' de 'Isaac'.



Plural. Questionado ontem, o petista negou que essa mudança tenha relação com a crise de imagem nacional do partido. "Não podemos buscar apenas o voto do eleitor do PT, e sim daqueles que querem mudança para Taubaté".



Embora a estratégia seja semelhante a de outros candidatos petistas no país, Isaac disse que a decisão sobre o material de campanha foi "local".