Investimentos têm alta no país, aponta Fiesp

Nem a crise econômica barrou o crescimento do investimento em pesquisa e desenvolvimento no país, indicador que interessa especialmente a São José dos Campos, cidade com presença marcante de empresas de base tecnológica.



De acordo com pesquisa da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), a indústria brasileira deve investir R$ 6,8 bilhões em pesquisa e desenvolvimento este ano, 4,9% a mais do que os R$ 6,5 bilhões de 2015.



A entidade também espera crescimento de 5,6% no investimento em gestão, de R$ 8,5 bilhões para R$ 9 bilhões. A má notícia da pesquisa é que a tendência é de redução de 8,6% no investimento em inovação, que deve cair de R$ 11,5 bilhões para R$ 10,5 bilhões. Os resultados são da Pesquisa Fiesp de Intenção de Investimento em Inovação 2016, divulgada na última quinta-feira.



"Em linhas gerais, nossa avaliação é de que, diferentemente do que se esperava para um cenário de grave crise econômica, os investimentos mostraram o contrário, e isso é positivo, pois reforça o aprendizado das empresas quanto à importância para a competitividade", afirmou José Ricardo Roriz Coelho, diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp.



Segundo ele, a queda no investimento em inovação está relacionada tanto ao caráter mais flexível das atividades que a compõem quanto ao fato de ter o maior investimento absoluto dentre as três modalidades, o que permite trabalhar com corte de custos.



A pesquisa foi realizada entre os dias 14 de março e 22 de abril de 2016 com a participação de 1.120 empresas, sendo 534 pequenas, 405 médias e 181 grandes. Todos os setores da indústria de transformação foram considerados, exceto fabricação de coque e produtos derivados do petróleo.



Crescimento. E há muito espaço para o crescimento de empresas. A opinião é da engenheira Renata deCássia Ferreira Silva, CEO e uma das fundadoras da RVT Engenharia, de São José. A empresa faz consultoria de gestão energética e ajuda organizações a obter melhores resultados no consumo de energia elétrica.



"O país cai precisar empreender. Não somos inferiores e temos capacidade. Tenho convivido com pessoas e ideias excelentes para inovação", disse ela, que destaca a posição de São José nesse cenário. "Olha, a crise até ajudou, porque muitas pessoas estão empreendendo".



Desafio é aproximar academia e mercado



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José, Osman Cordeiro, o resultado da pesquisa da Unicamp não surpreende em razão do potencial de São José em atrair empresas. "O estudo confirma que São José é um dos principais polos de tecnologia e inovação do Estado", disse ele, destacando o potencial da cidade.



"Essa vocação foi potencializada em maio, quando houve a fusão do Parque Tecnológico e do Cecompi, resultando no maior e mais estruturado complexo de inovação e empreendedorismo do país com mais de 300 empresas, entre residentes, incubadas e associadas, e seis universidades instaladas".



Para Cordeiro, a meta agora é aproximar o setor acadêmico da iniciativa privada, para fomentar a implantação de uma "plataforma de soluções tecnológicas em São José".

"A cidade também deu um salto qualitativo importante em termos de mobilidade urbana, fator considerado pela pesquisa crucial para a alta concentração de projetos de empresas de base tecnológica", completou o secretário.