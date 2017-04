Investigação de crime ganha reforço de imagens em tempo real em S.José

REGIAO

Acordo vai permitir que policiais civis tenham acesso a imagens de 491 câmeras em um terminal instalado na sede da DIG



A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) vai ganhar um reforço na investigação de crimes ocorridos em São José dos Campos.

Acordo firmado entre o governo Felicio Ramuth (PSDB) e a cúpula da Polícia Civil permitirá que investigadores da DIG tenham acesso, em tempo real, às imagens de todas as 491 câmeras do COI (Centro de Operações Integradas).

O compartilhamento de imagens já acontece com a Polícia Militar. Convênio celebrado entre prefeitura e governo estadual formalizou, há aproximadamente 10 anos, a integração do sistema tecnológico.

O delegado Antônio Álvaro Sá de Toledo, da Seccional de São José dos Campos, diz que o recurso vai auxiliar no esclarecimento dos casos.

"Para nós, é fundamental", afirmou. "É o valor da prova. Uma imagem vale mais que mil palavras", completou.

Hoje, quando a Polícia Civil precisa das imagens do COI, precisa formalizar um pedido à administração. Agora, as imagens chegarão em tempo real a uma sala da DIG.

Instalação.

O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), afirmou que o processo de compartilhamento de imagens não exigiu investimentos da administração.

"A DIG vai ter um terminal para poder acelerar o processo de investigação de crimes. A gente vai juntando forças. Era um processo simples. Bastava querer. Faz uma superdiferença para os policiais", afirmou o tucano.

Em fevereiro, o governo iniciou uma força-tarefa para reduzir a criminalidade. A ação visava integrar a estrutura existente na prefeitura e nas polícias Militar, Civil e Federal.

Felicio, na ocasião, também assumiu o compromisso de comprar cerca de 200 câmeras de videomonitoramento e reorganizar as existentes, além de retomar o funcionamento da Atividade Delegada, o que aconteceu na semana passada.

O projeto de retomada do convênio foi retomado após aprovação na Câmara.