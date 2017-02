Integração sai até junho, diz governo

REGIAO

- 03:36



TAUBATÉ

Com mais de três anos de atraso, o governo do prefeito Ortiz Junior (PSDB) abriu a licitação para definir os novos permissionários do TcTau (Transporte Complementar de Taubaté). É o passo que antecederá a integração entre veículos do transporte complemente e ônibus da ABC na cidade. As atuais permissões foram concedidas em 2008 e só tinham validade até 2013. Os interessados têm até o dia 13 de março para apresentarem documentação. O edital prevê a concessão de 76 permissões, que terão validade de 15 anos, e podem ser prorrogadas por mais dez anos. Na seleção, serão observados critérios como experiência no transporte de passageiros, cursos de primeiros socorros e relações humanas e tempo de habilitação D ou E. PÁG.5