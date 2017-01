Indústria perde 5.450 empregos no Vale em 2016

REGIAO

TAUBATÉ

O setor industrial perdeu 5.450 postos de trabalho na RMVale

durante todo o ano de 2016. É o que mostra nova pesquisa divulgada ontem pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), resumindo o momento de recessão vivido pela economia brasileira. Entre as três regionais da entidade no Vale do Paraíba, a de São José foi a que perdeu mais vagas em números absolutos: 2.750, uma retração de 5,74% em relação ao mesmo período do ano anterior. A regional de Taubaté perdeu 1.900 vagas, uma retração de 3,72% na comparação com o ano anterior. PÁG.3